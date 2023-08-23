Палестинца задержали при попытке попасть на израильскую территорию со стороны Газы

Его передали для дальнейшего расследования службам безопасности, сообщила пресс-служба израильской армии

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 августа. /ТАСС/. Израильские военные задержали палестинца, пытавшегося незаконно проникнуть на территорию еврейского государства со стороны сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

По ее информации, военные заметили подозрительного человека, пытавшегося пересечь пограничное заграждение в северной части сектора Газа.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля задержали подозреваемого, который был безоружен, и передали его для дальнейшего расследования службам безопасности", - говорится в сообщении.