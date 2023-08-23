На выборах в Зимбабве завершилось голосование

Начался этап предварительного подсчета голосов

ПРЕТОРИЯ, 23 августа. /ТАСС/. Участки для голосования на президентских, парламентских и местных выборах в Зимбабве закрылись, начался этап подсчета голосов. Об этом сообщила зимбабвийская газета New Ziana.

Как отмечает издание, голосование проходило мирно, явка избирателей была "выдающейся", многие начали приходить на участки еще за несколько часов до их открытия. Теперь начался этап предварительного подсчета голосов, который включает в себя сортировку бюллетеней по категориям действительных и недействительных. Затем начнется фактический подсчет голосов.

По данным газеты The Herald, наблюдателями на выборах в Зимбабве были представители 46 стран, в том числе России, и 17 международных организаций. В частности, приглашения были направлены наблюдателям из Белоруссии, Норвегии, Турции, Швейцарии, Канады и США. Ожидается, что результаты первого тура будут оглашены в течение пяти дней.

За пост президента Зимбабве борются 11 кандидатов, среди которых действующий глава государства Эммерсон Мнангагва. Ожидается, что основную конкуренцию ему составит лидер оппозиционной партии "Гражданская коалиция за перемены" Нельсон Чамиса. Мнангагва уже одерживал победу на выборах летом 2018 года и заявил, что в очередной раз добьется ее.

Если в первом туре президентских выборов никто из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то второй тур состоится 2 октября.