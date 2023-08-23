Шерпа ЮАР заявил, что БРИКС не собирается быть соперником G7

Объединение преследует другие цели, сказал Анил Суклал

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 23 августа. /ТАСС/. БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не тратит времени на обсуждение возможности конкуренции с такими форматами, как Группа семи (G7), объединение преследует другие цели. Об этом заявил ТАСС шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

"Мы не тратим впустую силы на обсуждения соперничества, создания противовеса и так далее, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Потому что БРИКС не об этом. БРИКС о Глобальном Юге, о реформировании глобальной архитектуры и о работе в направлении создания более равноправного миропорядка".

Ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила, что лидеры стран БРИКС согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов.