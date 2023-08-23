Макрон призвал освободить президента Нигера и восстановить конституционный порядок

По словам президента Франции, государственный переворот в Нигере наносит ущерб борьбе с терроризмом в регионе и интересам народа этой страны

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что государственный переворот в Нигере наносит ущерб борьбе с терроризмом в регионе и интересам народа этой страны, в связи с чем призвал освободить нигерского президента Мохамеда Базума и восстановить конституционный порядок.

"Этот госпереворот - удар по демократии в Нигере, по народу Нигера и по борьбе с терроризмом. Именно поэтому мы призываем к освобождению президента Базума и восстановлению конституционного порядка", - сказал он в интервью журналу Le Point.

Макрон подчеркнул, что Франция "не устраивала переворот" и "не выбирает президента Нигера", однако заметил, что "когда происходит государственный переворот и приоритетом новых режимов становится не борьба с терроризмом, то не дело Франции оставаться в стороне". Глава государства выразил убеждение, что военные операции Франции в зоне африканского Сахеля "Сервал" и "Бархан" были успешными. "Если бы мы не участвовали в операциях <...>, то, возможно, уже не было бы ни Мали, ни Буркина-Фасо, и я даже не уверен, что еще существовал бы Нигер", - сказал Макрон. По его словам, подобные интервенции "предотвратили создание халифатов в тысячах километров от границ" Европы.

Французский лидер считает, что во многих странах Западной Африки наблюдается политический кризис, однако он заверил, что с 2017 года проводит политику "отказа от подхода, основанного на безопасности". "Я верю в политику партнерства, в рамках которого Франция защищает свои интересы и поддерживает Африку, чтобы она могла добиться успеха. Это настоящее партнерство, а не кондоминиум в сфере безопасности", - заключил Макрон.

Ранее газета Le Canard Enchaine со ссылкой на источники во внешнеполитических и армейских кругах Франции сообщила, что в Париже раздражены стремлением США налаживать связи с мятежниками в Нигере. Французские дипломаты и военные отмечают, что в Вашингтоне "не сказали ни слова в защиту демократических принципов и ценностей" в Нигере. Такую позицию связывают с желанием США сохранить военное присутствие в этой стране, тогда как новые власти предписали французским силам покинуть территорию Нигера в течение месяца после переворота. Кроме того, издание обращает внимание на то, что новый начальник главного штаба армии Нигера Мусса Салау Барму, известный своими антифранцузскими взглядами, учился в США и хорошо ладит с командой американского президента Джо Байдена.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.