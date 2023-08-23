23 августа, 19:48
Крушение самолета в Тверской области

Британия внимательно следит за сообщениями про упавший в Тверской области самолет

На его борту мог находиться основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Британские власти внимательно следят за сообщениями про упавший в Тверской области бизнес-джет, на борту которого мог находиться основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства, которое приводит телеканал Sky News.

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"Мы отслеживаем ситуацию тщательным образом", - отмечается в нем.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 

Теги:
ВеликобританияРоссияКрушение самолета в Тверской области
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