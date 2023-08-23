ЮАР уверена, что БРИКС под председательством России будет процветать

Развитие объединения продолжится уже в новом качестве, заявил шерпа республики Анил Суклал

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 23 августа. /ТАСС/. ЮАР уверена, что БРИКС продолжит процветать, когда председательство в объединении в 2024 году перейдет России. Об этом заявил ТАСС шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

"Мы уверены, что под председательством России БРИКС продолжит процветать", - отметил южноафриканский дипломат.

Он указал, что развитие объединения продолжится уже в новом качестве, потому что семья БРИКС будет больше и динамика внутри объединения изменится. "Но это будет более мощная структура за счет новых членов, которые обладают огромным потенциалом привнесения своего опыта, повышения ценности и дальнейшего укрепления сотрудничества БРИКС", - подчеркнул шерпа ЮАР.

"Поэтому мы с нетерпением ждем российского председательства, - продолжил Суклал. - И мы уверены, что это будет яркое председательство, очень продуктивное".