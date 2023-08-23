Данных об ущербе в результате пуска ракеты КНДР не поступало

В Японии сообщили, что пуск не повлиял на полеты самолетов или движение морского транспорта

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Данных об ущербе в результате падения обломков после пуска ракеты КНДР не поступало. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на управление полиции японской префектуры Окинава, для жителей которой распространялась рекомендация об эвакуации в первые минуты после пуска.

Вместе с тем в Управлении безопасности на море, выполняющем функции береговой охраны Японии, сообщили, что пуск не повлиял на полеты самолетов или движение морского транспорта.

По данным японской стороны, КНДР осуществила запуск ракеты-носителя, предположительно, со своим первым военным разведывательным спутником около 04:00 по местному времени (22:00 мск 23 августа). В связи с этим жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в зданиях или под землей на случай падения обломков ракеты.

Рекомендация об эвакуации была отменена после того, как ракета миновала воздушное пространство Японии. Попыток сбить ее не предпринималось.

NHK утверждает, что его корреспонденту удалось заснять из отеля, расположенного на границе КНДР и Китая, пролет ракеты. На фоне темного неба видно едва различимую светящуюся и движущуюся точку.

Предыдущая попытка запуска спутник была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.