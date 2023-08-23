Госдеп видел сообщения о том, что на борту разбившегося в РФ самолета мог быть Пригожин

Как заявили в ведомстве, если эти сообщения подтвердятся, "никто не будет удивлен"

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США видел сообщения о том, что в списках пассажиров разбившегося в Тверской области самолета был Евгений Пригожин. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы видели эти сообщения. Если они подтвердятся, никто не будет удивлен", - заявил дипломат. Он не стал пояснять своих слов.

Бизнесджет Embraer, летевший из Москвы в Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.