Второй день саммита БРИКС завершился банкетом, который дал президент ЮАР

Лидеры БРИКС прибыли в Gallagher Estate сразу же после завершения пленарной сессии, которая продолжалась дольше, чем планировалось

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 23 августа. /ТАСС/. Второй день саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) завершился банкетом, который дал в честь его участников президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса в качестве председателя встречи в верхах. Он состоялся в конференц-центре Gallagher Estate в пригороде Йоханнесбурга.

"Группа стран БРИКС объединяет народы, культуры и традиции более чем 3 млрд человек, - заявил на открытии банкета Рамапоса. - Нас объединяют общее видение и общие цели. Наше разнообразие - наша самая большая сила".

Лидеры БРИКС прибыли в Gallagher Estate сразу же после завершения пленарной сессии, которая продолжалась дольше, чем планировалось. Рамапоса в качестве председателя распорядился закрыть для прессы работу сессии сразу же после вступительных заявлений лидеров. Одновременно президент отменил свою пресс-конференцию по итогам пленарной сессии, которая должна была состояться в середине дня, и перенес ее на сутки.

Как стало известно в кулуарах саммита, причиной этого стала необходимость согласовать ряд положений итоговой декларации, включая вопрос о расширении БРИКС. В результате сессия вместо запланированных 2,5 часа продолжалась почти вдвое дольше.

Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, итогом сессии стало согласование вопроса о расширении БРИКС. По ее словам, лидеры одобрили документ, определяющий принципы и условия, а также процесс для стран, которые хотели бы стать членами объединения. В кулуарах саммита стало известно, что перспектива вступления в БРИКС будет открыта для 3-5 государств. Среди них называют Аргентину, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. При этом само название объединения, согласно имеющейся информации, изменено не будет.