Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты

В Токио сообщили о проведении в ближайшее время заседания совета нацбезопасности

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Япония выразила КНДР протест по дипломатическим каналам в связи с запуском ракеты, предположительно, с первым северокорейским разведывательным спутником. Об этом сообщил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно.

"Мы выразили жесткий протест по дипломатическим каналам", - сказал он. По его словам, запуск является нарушением резолюций Совбеза ООН. Он также сообщил, что Япония в ближайшее время проведет заседание совета нацбезопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

По данным Минобороны Японии, ракета примерно через 15 минут после запуска миновала воздушное пространство Японии в районе префектуры Окинава и пролетела в сторону Тихого океана. Информации о каком-либо ущербе нет.

КНДР ранее уведомила Японию о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа. Таким образом пуск был произведен в первый день открытия этого окна.

Предыдущая попытка запуска спутник была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.