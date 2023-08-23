Глава МИД Венесуэлы прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС

Саммит стартовал 22 августа в Йоханнесбурге

КАРАКАС, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто прибыл в ЮАР, чтобы представлять свою страну на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщил венесуэльский МИД.

"Министр народной власти по иностранным делам Боливарианской Республики Венесуэла Иван Хиль [Пинто] прибыл в среду в столицу ЮАР Преторию для участия в XV саммите БРИКС, который начался 22 августа в Йоханнесбурге, - говорится в сообщении МИД. - Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял о своем намерении сделать страну частью этой важной группы, поэтому недавно он представил свое предложение о вступлении".

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщала, что лидеры стран БРИКС согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов. Ранее заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны.