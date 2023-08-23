Зеленский встретился в Киеве с американскими сенаторами

По словам президента Украины, стороны обсудили ситуацию на фронте и приоритетный вопрос дальнейшего усиления системы обороноспособности страны

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с американскими сенаторами и проинформировал их о ходе боевых действий.

По его словам, он встретился с сенаторами Ричардом Блюменталем (демократ от штата Коннектикут), Линдси Грэмом (республиканец от Южной Каролины) и Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса). "Важная встреча. Говорили о ситуации на фронте и приоритетном вопросе дальнейшего усиления системы украинской обороноспособности", - написал президент в своем Telegram-канале. Он также отметил важность двухпартийной поддержки Киева.

Перед встречей с сенаторами Зеленский заявил на пресс-конференции, что выборы в США повлияют на поддержку Киева со стороны Вашингтона. "Это может повлиять как положительно, так и негативно. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы поддержка США не спадала", - заявил он в эфире телеканала "Рада".

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Помимо экс-президента Дональда Трампа, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден, являющийся демократом, в апреле заявил, что намерен переизбираться на второй срок.