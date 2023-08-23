Эксперт считает, что саммит БРИКС станет поворотным моментом для многих стран Африки

Член Ассоциации правоведов Южной Африки Дерек Милн отметил, что в 2022 году 21% внешней торговли ЮАР приходился на страны БРИКС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Проходящий в Йоханнесбурге 15-й саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) призван стать поворотным моментом в экономическом развитии многих стран Африки. Для некоторых из них это начало новой эры, для других - продолжение усилий по обеспечению более тесного сотрудничества и более благоприятных условий роста, заявил ТАСС специалист в области международного права, член Ассоциации правоведов Южной Африки Дерек Милн.

По его словам, саммит представляет "невиданную по возможностям платформу для диалога, достижения согласия и воплощения в жизнь новых моделей межафриканской и мировой торговли и инвестиций".

Эксперт напомнил, что в работе форума участвуют "лидеры более чем 20 африканских государств, а также многие представители частного сектора Глобального Юга", в ходе саммита "проходят встречи высокого уровня между делегатами и приглашенными участниками", в ходе которых "обсуждаются пути развития взаимовыгодного партнерства, углубления экономической интеграции и создания возможностей для роста двусторонней торговли".

Роль Нового банка развития БРИКС

"БРИКС стремится стать главной силой продвижения идеи Глобального Юга, то есть интересов стран Африки, Латинской Америки и Азии с низкими доходами на душу населения, недостаточно развитой инфраструктурой, - указал Милн. - Активную роль в этом играет Новый банк развития (НБР) БРИКС, который намерен финансировать госпредприятия и частные компании, занятые в инфраструктурных проектах в ЮАР и других странах Африки. Важно, что этот банк поддерживает финансовые транзакции с использованием национальных валют стран - членов БРИКС".

Эксперт отметил, что, "хотя не просматривается скоротечных планов БРИКС по переходу на собственную единую валюту, наблюдается стабильный рост платежей между членами БРИКС в бразильских реалах, российских рублях, индийских рупиях, китайских юанях и южноафриканских рандах". По его мнению, это свидетельствует, что "односторонняя ориентация исключительно на американские доллары больше не представляется необходимой". "БРИКС не стремится немедленно избавиться от доллара, но, очевидно, наращивает свое глобальное влияние", - добавил он.

Значимость саммита для ЮАР

"На страны БРИКС в 2022 году приходился 21% внешней торговли ЮАР, - подчеркнул Милн. - В 2017-2022 годах ее размеры росли в среднем на 10% ежегодно. Как и многим другим африканским государствам, саммит БРИКС 2023 года несет ЮАР новые надежды и возросшие возможности в сфере экономики". Как напомнил эксперт, недавно "НБР подписал заем на $170 млн на развитие объектов инфраструктуры второй фазы совместного проекта ЮАР и Лесото по развитию водных ресурсов". Речь идет о строительстве плотины, создании крупного водохранилища, прокладке подъездных дорог, мостов и трубопровода протяженностью 38 км, что, по словам Милна, "позволит улучшить водоснабжение промышленно развитого центрального района ЮАР за счет Лесото, в горах которого берут истоки основные реки региона". "Подписаны и займы с НБР на развитие сети телекоммуникаций в ЮАР", - добавил он.