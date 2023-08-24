Вторая попытка запуска разведывательного спутника КНДР завершилась неудачно

Проблема возникла во время полета третьей ступени ракеты-носителя, сообщило ЦТАК

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Вторая по счету попытка КНДР запустить разведывательный спутник завершилась неудачно из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Полет первой и второй ступеней новой ракеты-носителя прошел нормально, но во время полета третьей ступени произошла нештатная ситуация", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь идет об ошибке в системе аварийной детонации.

Запуск ракеты-носителя был осуществлен с космодрома Сохэ. Следующая попытка вывести спутник на орбиту намечена на октябрь.

По данным Минобороны Японии, части ракеты КНДР упали в Желтое море, Восточно-Китайское море и Тихий океан. Информации об ущербе не поступало.

Предыдущая попытка запуска спутник была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива.