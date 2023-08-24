КНДР намерена предпринять еще одну попытку запуска спутника в октябре

Причина аварии 24 августа не является большой проблемой с точки зрения надежности двигателей и других систем, передает Центральное телеграфное агентство Кореи

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. КНДР намерена предпринять третью попытку запуска своего первого военного разведывательного спутника в октябре после того, как нынешняя потерпела неудачу. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Причина этой аварии не является большой проблемой с точки зрения надежности двигателей и других систем, Государственное управление КНДР по освоению космоса выразило намерение провести третий запуск разведывательного спутника в октябре после тщательного выяснения причины [неудачи] и принятия необходимых мер", - говорится в сообщении.

Запуск спутника в четверг окончился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. Отмечается, что речь идет об ошибке в системе аварийной детонации.

По данным Минобороны Японии, части ракеты КНДР упали в Желтое море, Восточно-Китайское море и Тихий океан. Информации об ущербе не поступало.

Предыдущая попытка запуска спутник была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива.