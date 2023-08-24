Саркози заявил, что Европа и мир "танцуют на краю вулкана", продолжая нападки на Россию

Экс-президент Франции призвал к переговорам по ситуации на Украине

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Страны Европы и международное сообщество, продолжая поставки оружия на Украину и нападки на Россию, "танцуют на краю вулкана", ситуация может резко осложниться, считает бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози.

"Все, кто в эфирах телеканалов призывают воевать на Украине, они призывают воевать с кем? С молодыми украинцами и молодыми русскими, - сказал он в эфире телеканала TF1. - Я считаю, что мир и Европа танцуют на краю вулкана. Это может выйти из-под контроля в любой момент. Уже достаточно людей погибло. Мне кажется, что путь дипломатии и дискуссий не был использован до конца. Его сейчас следует использовать".

Экс-президент указал на то, что речь идет о конфликте "с крупнейшей мировой ядерной державой в сердце Европы". В связи с этим политик добавил, что во Франции сейчас невозможно вести дебаты по Украине, чтобы не быть обвиненным в поддержке России, так же как и по острым темам вроде миграции и бедных кварталов. Саркози выступил за прекращение призывов "покупать оружие, патроны, танки" и заявил, что нужно найти решение, которое будет учитывать как интересы Украины, так и тот факт, что "Россия никуда не денется".

"Нужно сесть за стол переговоров, дать гарантии Украине, а также вступить в дискуссию о том, как иначе выйти из этого, чтобы не выбирать между Украиной и Россией и чтобы это больше не повторилось", - сказал Саркози. По его словам, вопрос о вступлении Украины в НАТО "лишь усугубит ситуацию". Комментируя обсуждения вокруг принятия Украины в ЕС, он напомнил, что в свое время это уже происходило с Турцией.

"Существует два способа победить в войне: либо вы превосходите противника, либо вы с ним говорите и находите компромисс, - сказал он. - Я слышу, что [президента РФ Владимира] Путина называют Гитлером, но если это так, надо идти искать его в Москве. А если нет, надо разговаривать. Примириться можно только со своими противниками. Если вы примиритесь со своими друзьями, вы не найдете решение".

Ранее Саркози в своей новой книге "Время сражений" (Le temps des combats), выдержки из которой опубликовал телеканал BFMTV, написал, что "долг президента Франции - держать открытым путь к диалогу с Россией". При этом в интервью газете Le Figaro он заявил, что "Россия нужна Европе, а Европа - России". В том же интервью Саркози выразил убежденность в том, что Украина должна оставаться нейтральной, быть связующим мостом между Европой и РФ. Экс-президент также считает иллюзорной идею о возможном возвращении Крыма в состав Украины и призвал к повторному референдуму на его территории для подтверждения его статуса.