Главы МИД Японии, Южной Кореи и госсекретарь США обсудят по телефону ракетный запуск КНДР

Токио в настоящее время анализирует поступающую о запуске информацию, сообщил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств Японии, США и Южной Кореи в ближайшее время намерены по телефону обсудить запуск КНДР ракеты с разведывательным спутником. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"В настоящее время ведется организация телефонных переговоров министров иностранных дел Японии, США и Южной Кореи", - отметил он. В то же время Мацуно не стал комментировать сообщения Пхеньяна о том, что запуск ракеты со спутником завершился неудачей, подчеркнув, что Минобороны в настоящее время анализирует поступающую информацию.

КНДР в ночь на четверг совершила запуск баллистической ракеты с, предположительно, разведывательным спутником. По данным Минобороны Японии, примерно через 15 минут после запуска ракета миновала воздушное пространство Японии в районе префектуры Окинава и пролетела в сторону Тихого океана. В связи с ракетным пуском на территории Японии сработала экстренная система оповещения. В частности, жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в крепких зданиях или под землей. После того как ракета миновала японской воздушное пространство, предупреждения были сняты.

Спустя примерно два часа после запуска Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) объявило о том, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. В то же время в космическом агентстве КНДР подчеркнули, что зафиксированная неисправность не вызовет серьезных проблем в дальнейшем, выразив намерение осуществить очередную попытку запуска спутника в октябре.

Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.