В Белоруссии у граждан смогут изымать квадроциклы и хлебовозки во время мобилизации

Из перечня транспортных средств, которые граждане страны обязаны предоставлять на нужды обороны, исключили дорожные мотоциклы с коляской

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии обновило и конкретизировало перечень транспортных средств, подлежащих предоставлению вооруженным силам и другим формированиям в период мобилизации и в военное время, в список в том числе включены квадроциклы и тракторы. Соответствующее постановление военного ведомства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Установить перечень транспортных средств, подлежащих предоставлению Вооруженным силам Республики Беларусь, другим войскам, воинским и специальным формированиям в период мобилизации и в военное время, согласно приложению", - говорится в документе, которым признается утратившим силу аналогичное постановление Минобороны от 24 ноября 2009 года.

Согласно приложению к постановлению, как и ранее, передаче вооруженным силам подлежат все транспортные средства государственных органов и организаций.

Из перечня транспортных средств, которые на нужды обороны обязаны предоставить граждане Белоруссии, исключили автокинопередвижки и дорожные мотоциклы с коляской. При этом в обновленный список добавили самоходные машины, квадрициклы и "снегоболотоходы колесные малогабаритные (квадроциклы)".

Конкретизирован перечень подлежащих передаче грузовых автомобилей со специальными кузовами, в который вошли авторефрижераторы, автолавки и хлебовозки. Кроме того, в обновленный список включены тракторы, а также прицепы и полуприцепы к ним.