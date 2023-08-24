В населенных пунктах на юге Сирии прошли акции протеста против роста цен

Демонстранты требовали от правительства остановить повышение цен на товары первой необходимости и улучшить жизненные условия

БЕЙРУТ, 24 августа. /ТАСС/. Митинги протеста, вызванные отменой правительственных субсидий на несколько видов товаров первой необходимости, прошли в среду в 11 населенных пунктах на юге Сирии. Об этом сообщила саудовская газета Asharq Al-Awsat.

По ее информации, в них приняли участие сотни демонстрантов, которые потребовали от властей остановить рост цен и улучшить жизненные условия. В провинции Эс-Сувейда, где большинство жителей принадлежат к общине горцев-друзов, их религиозный лидер шейх Хамуд аль-Ханнави поддержал уличные выступления. При этом он призвал демонстрантов сохранить мирный характер шествий и воздержаться от нападений на госучреждения и горкомы правящей Партии арабского социалистического возрождения.

"Друзы всегда ставили интересы родины выше любых иных соображений, отстаивали национальное единство и отвергали происки, направленные на разжигание междоусобицы", - заявил шейх. "Чаша народного терпения имеет пределы, и властям следует прислушаться к социальным требованиям, которые выдвигают люди, вышедшие на улицы", - сказал он.

Аль-Ханнави назвал справедливыми лозунги демонстрантов, добивающихся достойного существования. По сведениям газеты, на акции протеста вышли также жители соседней провинции Дераа и одного из столичных пригородов.

В своей первой реакции на уличные шествия советник президента Сирии по связям со средствами массовой информации Луна аш-Шибль подчеркнула, что они инспирированы извне. "Эти акции организованы горсткой наемников", - подчеркнула аш-Шибль.

Об отмене субсидий на горюче-смазочные материалы было объявлено 17 августа после обнародования указа президента Сирии Башара Асада о повышении зарплаты бюджетникам на 100%. В результате значительно выросли цены на бензин и некоторые виды продовольственных товаров.