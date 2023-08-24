Глава мятежников Нигера встретился с делегацией религиозных лидеров Нигерии

Участники переговоров обсудили возможности мирного урегулирования кризиса в западноафриканской стране

РАБАТ, 24 августа. /ТАСС/. Лидер мятежников Нигера, председатель Национального совета спасения родины (НССР) генерал Абдурахман Тчиани второй раз за август встретился в Ниамее с делегацией религиозных лидеров Нигерии, которая прибыла с посреднической миссией.

Переговоры состоялись в президентском дворце, сообщает телеканал RTN. В них также приняли участие члены НССР, глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн и представители исламских ассоциаций Нигера. Делегацию религиозных лидеров Нигерии возглавил Шейх Бала Лау Абдуллахи.

Цель визита - обсуждение путей мирного урегулирования кризиса в Нигере, возникшего после военного мятежа в конце июля, в результате чего от власти был отстранен президент Мохамед Базум.

12 августа делегация религиозных лидеров Нигерии во главе с Шейхом Балой Лау Абдуллахи уже посещала Ниамей для переговоров с руководством НССР.