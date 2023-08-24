Экс-советник Кучмы заявил о больших потерях ВСУ у Работино

Олег Соскин отметил, что даже если украинские военные захватят контроль над населенным пунктом, это ни к чему не приведет

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершает серьезную ошибку, соглашаясь на американские предложения сосредоточить все силы на запорожском направлении. Такое мнение выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Раненых и убитых [украинских военнослужащих] за эти 2,5 месяца - десятки тысяч, - сказал он в среду в своем блоге на YouTube. - Украинские генералы там ничего не могут сделать на мелитопольском и бердянском направлениях". Он отметил, что село Работино не находится под контролем ВСУ, а от него до Токмака - еще 20 км с мощными укреплениями, которые пройти невозможно.

"82-я бригада сейчас очень серьезные потери несет, та бригада, которая там была до нее, тоже очень много всего потеряла на этом направлении", - подчеркнул Соскин. При этом, по его мнению, контроль над Работино, даже если будет получен, "ни к чему не приведет".

"Атака на этом направлении гибельна для украинских вооруженных сил, и наших мощнейших очень сильных и технически хорошо вооруженных, мотивированных, классных бригад, потому что прорваться там невозможно", - подчеркнул политолог.

По данным журнала Forbes, считающаяся последним ударным резервом ВСУ 82-я бригада, недавно задействованная Киевом в контрнаступлении, уже потеряла по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker. Изначально в состав соединения входили 14 танков Challenger 2 британского производства, 40 немецких гусеничных боевых машин пехоты (БМП) Marder и 90 колесных БМП Stryker. Бригада находилась в резерве, но недавно приступила к выполнению боевых задач в районе населенного пункта Работино (Запорожская область).

Как ранее сообщала газета The New York Times, 10 августа глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, а также командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи провели переговоры по видеосвязи с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, в ходе которых призвали его сконцентрировать силы на одном направлении. Залужный, по версии издания, "согласился с этим".

По данным Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. При этом, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.