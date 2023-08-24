Госдеп после ракетного запуска КНДР заявил о готовности к диалогу с Пхеньяном

Также внешнеполитическое ведомство призвало КНДР воздержаться от дальнейших действий, представляющих угрозу

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США после попытки КНДР осуществить запуск разведывательного спутника заявил о готовности к диалогу с Пхеньяном без предварительных условий.

"США ясно давали понять, что добиваются диалога с Пхеньяном без предварительных условий. Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших действий, представляющих угрозу, и призываем Пхеньян к серьезному и последовательному дипломатическому взаимодействию", - сообщил ТАСС представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя осуществленный КНДР запуск.

"В космических ракетах-носителях используются технологии, идентичные или взаимозаменяемые с теми, которые применяются в баллистических ракетах, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Любые запуски КНДР с применением технологий баллистических ракет, в том числе ракет-носителей, используемых для выведения в космос спутников, нарушают ряд резолюций Совета Безопасности ООН", - добавил представитель Госдепартамента.

Как сообщило ранее Центральное телеграфное агентство Кореи, вторая по счету попытка КНДР запустить разведывательный спутник завершилась неудачно из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. Запуск был осуществлен с космодрома Сохэ. Следующая попытка вывести спутник на орбиту намечена на октябрь.

По данным Минобороны Японии, части ракеты КНДР упали в Желтое море, Восточно-Китайское море и Тихий океан. Информации об ущербе не поступало.

Предыдущая попытка запуска спутник была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива.