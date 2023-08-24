24 августа, 00:38
Саммит БРИКС - 2023

СМИ: пять стран станут новыми членами БРИКС

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Как сообщает портал UOL со ссылкой на проект итогового документа саммита группы, одним из основных критериев отбора новых участников был географический фактор

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 августа. /ТАСС/. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия станут новыми участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), сообщил в среду женевский корреспондент бразильского портала UOL Жамил Шад со ссылкой на проект итогового документа саммита группы.

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По информации журналиста, одним из основных критериев выбора был географический фактор, который должен обеспечивать региональный баланс внутри объединения. В соответствии с этим принципом, как пишет Шад, рассматривается также присоединение к блоку еще одной африканской страны. Кроме того, в будущем власти Бразилии хотели бы видеть в составе объединения Индонезию, однако Джакарта пока не готова присоединиться к БРИКС, отмечает он.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила, что лидеры стран БРИКС согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов. Всего заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны. 

Теги:
Саммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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