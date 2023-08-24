CNN: почти половина фигурантов по делу Трампа в Джорджии сдались властям

В их числе три адвоката бывшего президента США, шесть помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. В штате Джорджия девять из 19 обвиняемых по делу о вмешательстве в президентские выборы США в 2020 году сдались властям. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

Прокурор штата Фэни Уиллис ранее заявила, что обвиняемые до полудня 25 августа могут пройти процедуру ареста в тюрьме округа Фултон. Среди тех, кто уже сдался властям, три адвоката бывшего президента США Дональда Трампа - Сидни Пауэлл, Дженна Эллис и Руди Джулиани. Последний был освобожден из-под стражи под залог в размере $150 тыс. Это вторая по величине сумма залога, назначенная в деле о вмешательстве в выборы, больше только у самого Трампа - $200 тыс. Явка экс-президента в тюрьму запланирована на вторую половину дня в четверг.

Помимо адвокатов Трампа, сдались также шесть помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии. Это адвокат Кен Чизибро, юрист предвыборной кампании бывшего американского лидера Рэй Смит, экс-председатель Республиканской партии Дэвид Шэфер, бывший председатель республиканцев в округе Кофи Кэти Лэтем, экс-адвокат Трампа Джон Истмен и поручитель по залогам Скотт Холл.

Согласно процедурной практике в США, обвиняемых по уголовному делу арестовывают. Если суд считает, что до рассмотрения дела по существу обвиняемый может находиться на свободе, то арест снимается в течение двух-трех часов. Трамп с начала года уже трижды подвергался подобной процедуре.

На прошлой неделе большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, его нескольких адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.