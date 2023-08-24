24 августа, 01:07,
обновлено 24 августа, 01:20
Военная операция на Украине

Трамп указал на вовлеченность США в конфликт на Украине

По мнению экс-президента Соединенных Штатов, нынешний американский лидер Джо Байден не может изменить ситуацию из-за собственной некомпетентности

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты в значительной степени вовлечены в конфликт на Украине, однако нынешнему президенту США Джо Байдену не под силу это прекратить из-за его некомпетентности. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое в среду транслировалось в социальной сети X (ранее Twitter).

"Он [Байден] должен работать над тем, чтобы вытащить нас из этой ужасной войны между Россией и Украиной, в которую мы в значительной степени вовлечены. Это можно сделать и очень легко. Я полагаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он [Байден] не может, так как он попросту некомпетентен", - сказал Трамп.
  

Теги:
УкраинаСШАРоссияБайден, ДжоТрамп, ДональдВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация