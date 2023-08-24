Двое участников дебатов республиканцев отказались поддержать выдвижение Трампа

Еще шесть человек выразили готовность поддерживать кандидатуру экс-президента США

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Претенденты на пост президента США от Республиканской партии бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам отказались поддерживать кандидатуру экс-президента Дональда Трампа в борьбе за должность главы государства, если он будет осужден.

Свою позицию они выразили в ходе первых внутрипартийных дебатов кандидатов на пост президента, которые транслирует телеканал Fox News. Сам Трамп в них участия не принимает - он ранее заявил, что все равно лидирует по опросам. Кроме того, участники дебатов должны были пообещать, что поддержат выдвинутого Республиканской партией кандидата, чего Трамп также не захотел делать.

В ходе дебатов ведущий предложил участникам поднять руки, если они согласны поддержать Трампа, даже если он будет осужден по одному из четырех уголовных дел, заведенных против него. Первым руку поднял бизнесмен Вивек Рамасвами, заявивший, что "Трамп был лучшим президентом США в XXI веке", затем его примеру последовали губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон.

Бергам не поднимал руку, Кристи руку поднял, но сразу пояснил, что сделал жест, означающий несогласие с выдвижением Трампа. "Независимо от того, считаете ли вы уголовные обвинения правильными или нет, такое поведение недостойно поста президента", - сказал экс-губернатор Нью-Джерси.

На прошлой неделе большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, некоторых его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.

Ранее против Трампа также были выдвинуты обвинения в связи с финансовыми махинациями, ненадлежащим обращением с секретными документами и штурмом его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года.