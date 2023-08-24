Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Бывший американский лидер допустил, что нынешний глава государства не сможет участвовать в предстоящих выборах из-за ухудшения состояния

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает действующего американского лидера Джо Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

"Он [Байден] худший президент в истории нашей страны. Он коррумпированный человек, настолько коррумпированный, что я даже перестал называть Хиллари [Клинтон] бесчестной <...> и использовал это слово для Джо", - сказал Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое в среду транслировалось в социальной сети X (ранее Twitter).

"Китай платит ему [Байдену] миллионы долларов, - продолжил бывший американский лидер. - Я полагаю, что он самый коррумпированный президент, который у нас был. Он также выделяется тем, что он самый некомпетентный".

В июле председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) обвинил Байдена в том, что будучи еще вице-президентом (2009-2017) он лгал американскому народу, чтобы скрыть вовлеченность своей семьи, в том числе сына Хантера, в коррупционные схемы, связанные, в частности, с украинскими олигархами. Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) заявил, что у республиканцев серьезные подозрения в числе прочего вызывает тот факт, что Минюст США допустил истечение срока давности по делу об уклонении от уплаты налогов Хантером Байденом со средств, полученных от украинской энергетической компании Burisma, а также пассивность по делу о получении сыном американского президента средств от китайской энергетической компании CEFC.

О здоровье Байдена

Трамп также допустил, что Байден не сможет участвовать в предстоящих выборах главы государства из-за ухудшения состояния. На вопрос Карлсона о том, сможет ли Байден исполнять свои обязанности до ноября 2024 года, когда в США состоятся президентские выборы, Трамп ответил: "Я думаю, что его психическое состояние хуже, чем физическое. А по своему физическому состоянию он совсем не триатлонист. И вообще никакой не спортсмен".

"Посмотрите на него, он не может дойти до вертолета. Когда он идет, он не может оторвать ног от травы", - добавил Трамп. "Он не может поднять стул, он не может дойти до стула", - подчеркнул он.

Говоря о том, сможет ли Байден находиться на посту президента до завершения своего срока, Трамп отметил: "Я не думаю, что он сможет дойти до конца, но как знать".

На вопрос о том, может ли стать кандидатом в президенты США от демократов Камала Харрис, которая сейчас является вице-президентом, Трамп ответил: "Не совсем. Думаю, это будет всеобщая схватка".

Пресс-пул Белого дома 13 июля информировал, что Байден споткнулся, когда поднимался по трапу перед вылетом в США из аэропорта в Хельсинки. В недавнем прошлом Байден несколько раз оступался, поднимаясь по трапам, а 1 июня он упал на сцене в Академии ВВС США.