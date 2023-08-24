Трамп заявил, что правительство США организовало множество убийств с участием ЦРУ

Экс-президент Соединенных Штатов отметил, что убивали "очень плохих людей"

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Американские власти организовали убийства многих людей с участием сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом заявил бывший президент страны Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое в среду транслировалось в социальной сети X (ранее Twitter).

На вопрос о том, может ли он с уверенностью сказать, чем занималось ЦРУ в то время, когда он был президентом США, Трамп ответил: "Нет, не могу. Это очень интересная группа людей. У нас были отличные отношения".

"Мы многих убили, используя ЦРУ. Я должен это отметить. Очень плохих людей", - добавил Трамп. Он в связи с этим напомнил об убийстве американской стороной командующего силами спецназначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, а также о ликвидации бывшего главаря террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.