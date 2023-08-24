Военные Южной Кореи ведут операцию по поиску обломков ракеты КНДР

В ней участвуют военные корабли и авиация

СЕУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Южной Кореи проводят операцию по поиску обломков и частей ракеты со спутником, запущенной КНДР в ночь на четверг. Об этом сообщило агентство Yonhap.

В операции принимают участие как военные корабли, так и авиация.

КНДР в ночь на четверг совершила запуск баллистической ракеты, предположительно, с разведывательным спутником. По данным Минобороны Японии, примерно через 15 минут после запуска ракета миновала воздушное пространство Японии в районе префектуры Окинава и пролетела в сторону Тихого океана. В связи с ракетным пуском на территории Японии сработала экстренная система оповещения. В частности, жителей южной префектуры Окинава призвали укрыться в крепких зданиях или под землей. После того как ракета миновала японское воздушное пространство, предупреждения были сняты.

Спустя примерно два часа после запуска Центральное телеграфное агентство Кореи объявило о том, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полета ракеты-носителя. В то же время в космическом агентстве КНДР подчеркнули, что зафиксированная неисправность не вызовет серьезных проблем в дальнейшем, выразив намерение осуществить очередную попытку запуска спутника в октябре. Японские и южнокорейские военные на основе собранных данных также пришли к выводу, что запуск Пхеньяна завершился неудачей.

Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.