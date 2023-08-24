Филиппины будут следить за влиянием на океан сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

В заявлении филиппинского МИД сказано, что островное государство считает своей первоочередной задачей обеспечение безопасности экологии Тихого океана

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Правительство Филиппин намерено с научных позиций отслеживать воздействие сброса воды с японской АЭС "Фукусима-1" на экологию Тихого океана, однако принимает во внимание позицию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое считает, что эта операция соответствует нормам безопасности. Об этом говорится в заявлении филиппинского МИД, которое цитирует агентство Kyodo.

"Мы будем следить за влиянием сброса этой воды на океанскую акваторию с научных позиций, опирающихся на факты, - говорится в документе. - Мы также признаем техническую компетенцию МАГАТЭ в этом вопросе". В документе подчеркивается, что Филиппины как островное государство считают своей первоочередной задачей обеспечение безопасности экологии Тихого океана.

В Японии предполагается начать в четверг операцию по постепенному сбросу очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". В ней остается лишь изотоп водорода тритий, однако его содержание предполагается уменьшить путем разбавления морской водой. Для этого на каждую тонну воды с АЭС "Фукусима-1" будет добавлена 1,2 тыс. тонн морской воды. В результате, как утверждается, содержание трития там будет в 952 раза меньше предельной нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

На первом этапе предполагается в течение 17 дней сбросить в океан около 7,8 тыс. тонн очищенной воды. Всего в баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Операция по сбросу воды будет проводиться примерно 30 лет. МАГАТЭ ранее сообщило, что этот проект соответствует международным нормам безопасности. В то же время с осуждением сброса воды выступают, в частности, Китай и Россия.