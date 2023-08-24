Пенс на дебатах пошутил, что в правительстве США всем пора обследоваться

Стране не нужен как слишком старый лидер, так и слишком молодой, заявил бывший вице-президент при администрации Дональда Трампа, говоря о возрасте нынешнего главы Соединенных Штатов Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Бывший вице-президент США при администрации Дональда Трампа Майк Пенс считает, что новым главой Белого дома должен стать опытный человек, разбирающийся в работе системы власти. Пенс принимал участие в первых дебатах претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Политика спросили о возрасте нынешнего главы государства демократа Джо Байдена, которому сейчас 80 лет, и попросили ответить, считает ли он, что кандидатам нужно проверять психическое и физическое здоровье. "Должно быть, хорошая идея, чтобы все в Вашингтоне прошли обследование", - пошутил Пенс, вызвав аплодисменты в зале.

"Нам не нужен как слишком старый президент, так и слишком молодой. Нам нужен президент, который знает работу Конгресса, Белого дома, штатов", - сказал он.

Другой участник дебатов, 38-летний бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что США нужен президент другого поколения. "Я верю в людей этой страны. Я думаю, нам нужен кто-то другого поколения, кто поведет страну вперед", - отметил он.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Помимо Трампа, Пенса и Рамасвами, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Демократ Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться на второй срок.