СМИ: глава МИД Турции посетит Москву в сентябре

Газета Milliyet также допускает возможность переговоров по зерновой сделке представителей РФ, ООН и Турции в Стамбуле

СТАМБУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Глава турецкого МИД Хакан Фидан посетит Москву в сентябре для проведения переговоров о возобновлении зерновой сделки. Об этом пишет газета Milliyet со ссылкой на источники.

Издание также утверждает о возможности переговоров в Стамбуле представителей России, ООН и Турции по зерновой сделке, называя это одним из сценариев "реанимации инициативы". В случае успеха встречи в перспективе в Стамбуле могут пройти переговоры с участием Украины, отмечает Milliyet.

По данным газеты, 23 августа в Киеве побывал главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч, 25 августа в столицу Украины отправится Фидан. В повестке переговоров представителей Турции возобновление реализации черноморской зерновой инициативы.