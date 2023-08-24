24 августа, 04:41

Президент Таджикистана посетит Казахстан с рабочим визитом

В рамках визита состоятся переговоры, в ходе которых лидеры двух стран рассмотрят вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества

АСТАНА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 25-26 августа посетит Казахстан с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа 2023 года президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон совершит рабочий визит в Астану. В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана. 

Теги:
КазахстанТаджикистанРахмон, ЭмомалиТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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