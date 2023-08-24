Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости

Президент Белоруссии заявил о необходимости использовать ценность соседства двух стран ради прекращения конфронтации

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и заявил, что Минск готов "сделать все и даже больше" для прекращения конфронтации.

"Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше", - говорится в тексте поздравления, который размещен на сайте белорусского лидера.

Лукашенко напомнил, что украинцы и белорусы столетиями жили в согласии и уважении, а также вместе противостояли фашизму и восстанавливали страну после Великой Отечественной войны.

В марте 2022 года Белоруссия выслала большинство украинских дипломатов, аналогичный шаг предпринял и Киев. В июне этого года президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности украинского посла в Минске Игоря Кизима, не назначив преемника. Кроме того, с весны 2022 года украинские власти начали денонсировать многочисленные соглашения с Белоруссией о сотрудничестве. Киев в одностороннем порядке разорвал побратимские отношения с Минском, другие украинские города также прекратили побратимство с белорусскими.

Зеленский заявлял, что Киев не поддерживает с Минском никаких контактов с тех пор, как делегации России и Украины провели в марте прошлого года переговоры в Беловежской Пуще.

Украина отмечает День независимости 24 августа. В этот день в 1991 году депутаты тогда еще Верховного Совета Украинской ССР приняли "Акт провозглашения независимости Украины". С 1992 года 24 августа на Украине День независимости стали отмечать как государственный праздник, он стал выходным. Накануне нынешнего, 32-го Дня независимости в Киеве завили, что парада и массовых праздничных мероприятий не будет, а сам день считается рабочим, так как в стране действует военное положение.