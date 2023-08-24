Протестующие против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" ворвались в посольство Японии в Сеуле

По сведениям агентства Kyodo, их задержали сотрудники правоохранительных органов

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Несколько человек из группы южнокорейских протестующих против сброса воды с АЭС "Фукусима-1", собравшихся у посольства Японии в Сеуле, ворвались на территорию дипломатического представительства. Как сообщило агентство Kyodo, их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Задержаны по крайней мере 14 протестующих, отмечает в свою очередь агентство Reuters. Южнокорейские активисты регулярно выступают против решения японских властей начать сброс очищенной воды с "Фукусимы-1".

Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) ранее приступили к контролируемому сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС. Работы начались в соответствии с намеченным ранее графиком.

Согласно заявлению TEPCO, в воде, которая сбрасывается с АЭС на первом этапе, содержание трития составляет 63 беккереля на литр. Изначально компания обещала, что концентрация трития не будет превышать 1 500 беккерелей на литр, что составляет 1/40 от стандарта для сброса воды с атомных объектов в океан (60 тыс. беккерелей на литр). Таким образом, концентрация трития в воде, которую сбрасывают со станции, примерно в 952 раза меньше допустимой в ходе таких работ. При этом концентрация трития также будет в 166,6 раза ниже нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

Очищенная вода сбрасывается на расстоянии 1 км от берега через построенный подводный туннель. Интенсивность сброса составляет 460 тонн воды в сутки. При этом каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тыс. тонн чистой морской воды. Согласно плану работ, на первом этапе предполагается в течение 17 дней сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды.

Всего в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024 года) с атомной станции планируется слить около 31,2 тыс. тонн очищенной от радиации жидкости. TEPCO в связи с началом сброса открыла специальный раздел на своем сайте, где публикуются оперативные данные о проведении работ, в том числе результаты замеров уровня радиационного фона.