Австралия и Индонезия проведут совместные учения на острове Ява в начале сентября

Канберра направит более 120 военнослужащих, подразделение танков M1A1 Abrams, пехотный взвод, бронированные машины, грузовики и эвакуационные автомобили

СИДНЕЙ, 24 августа. /ТАСС/. Военнослужащие австралийских вооруженных сил примут участие в учениях, проводимых Министерством обороны Индонезии, в начале сентября. Об этом сообщила пресс-служба австралийского оборонного ведомства.

Как уточнили в Минобороны, в учениях Super Garuda Shield, которые пройдут на востоке острова Ява в начале сентября, примут участие более 120 военнослужащих ВС Австралии. "Также Канберра направит подразделение танков M1A1 Abrams, пехотный взвод, а также ряд бронированных машин, грузовиков и эвакуационных автомобилей", - сообщили в ведомстве.

Также в австралийском министерстве обороны подчеркнули, что предстоящие учения, которые начнутся сразу после завершения маневров ВВС Австралии, начавшихся в понедельник в Таиланде, будут направлены на "повышение оперативной совместимости" и укрепление двустороннего партнерства с государствами Индо-Тихоокеанского региона.