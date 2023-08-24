Маск признался, что ему было интересно послушать интервью Трампа, опубликованное в X

Он отметил, что экс-президент США "писал одни из самых смешных постов на этой платформе"

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Илон Маск признался, что с интересом послушал интервью экс-президента США Дональда Трампа журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано в соцсети X (ранее Twitter).

"Интересно услышать что-то напрямую, а не через фильтр СМИ", - написал Маск на своей странице в социальной сети X. Он также отметил, что можно "соглашаться с ним [с Трампом] или нет, но он писал одни из самых смешных постов на этой платформе".

За три часа после публикации интервью набрало более 100 млн просмотров. Оно было опубликовано за несколько минут до начала первых дебатов претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии. Трансляцию вел телеканал Fox News. Трамп ранее отказался участвовать в них.

Страница Трампа в X была восстановлена в ноябре 2022 года. В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в X, Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Это произошло вскоре после того, как 6 января 2021 года сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов.