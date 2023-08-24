Президент Ирана прибыл в ЮАР на саммит БРИКС

По сведениям агентства Tasnim, ожидается, что Эбрахим Раиси выступит в формате Диалога "Друзей БРИКС" плюс и проведет встречи с лидерами некоторых стран

ДУБАЙ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Южно-Африканскую Республику для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его сведениям, самолет президента исламской республики приземлился в Претории. Ожидается, что Раиси выступит в формате Диалога "Друзей БРИКС" плюс и проведет встречи с лидерами некоторых стран.

Членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Формальные заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны. Как сообщила глава МИД принимающей стороны Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов. 23 августа женевский корреспондент бразильского портала UOL Жамил Шад со ссылкой на проект итогового документа саммита группы сообщил, что новыми членами объединения станут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.