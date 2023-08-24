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обновлено 24 августа, 07:07

С 25 по 29 августа участники учений ОДКБ совершат перегруппировку в Белоруссию

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Речь идет об участниках совместных и специальных учений ОДКБ "Взаимодействие-2023", "Поиск-2023", "Эшелон-2023" и "Барьер-2023"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Участники совместных и специальных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 25 по 29 августа совершат перегруппировку в Белоруссию. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"В период с 25 по 29 августа участники совместных и специальных учений ОДКБ "Взаимодействие-2023", "Поиск-2023", "Эшелон-2023" и "Барьер-2023" совершат перегруппировку в Республику Беларусь. Контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ направляются из государств - членов организации в район проведения учений в соответствии с планом", - указал он.

Щегрикович сообщил, что на территории Белоруссии запланировано "совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023" с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ, специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2023", специальное учение "Барьер-2023" с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения". 

Теги:
Белоруссия
© Информационное агентство ТАСС
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