В Белоруссии учение ОДКБ "Боевое братство - 2023" пройдет с 1 по 6 сентября

Воинские контингенты, принимающие в них участие, начнут перебазироваться в республику с 25 августа, сообщило Минобороны страны

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство - 2023" пройдет на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября, воинские контингенты, принимающие в них участие, начнут перебазироваться в республику с 25 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии, отметив, что в рамках "Боевого братства" состоятся отдельные учения по подготовке различных составляющих коллективных сил ОДКБ.

"В общем замысле учения "Боевое братство - 2023" спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск (Коллективных сил) ОДКБ", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе учения будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей. "Воинские контингенты, принимающие участие в учении, начнут перебазироваться в Республику Беларусь уже завтра", - отметили в Минобороны Белоруссии.

Предусматривается совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023" с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ. Также запланированы специальное учение с силами и средствами разведки вооруженных сил государств - членов ОДКБ "Поиск-2023" и специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2023". Кроме того, предусмотрено специальное учение с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2023".