Голосование на выборах президента в Зимбабве продлили на сутки из-за нарушений регламента

В день голосования некоторые участки открыли с существенным опозданием (до 10 часов), а где-то не открыли вовсе

ПРЕТОРИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Зимбабве на сутки продлили голосование на президентских, парламентских и местных выборах в связи с нарушениями процедуры, зафиксированными на ряде участков. Об этом сообщают зимбабвийские СМИ.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в ночь со среды на четверг о решении на сутки продлить голосование на участках в провинциях Хараре, Булавайо и Маникаленд. По данным газеты New Zimbabwe, такое решение связано с тем, что в день голосования некоторые участки открыли с существенным опозданием (до 10 часов), а где-то не открыли вовсе. 23 августа зимбабвийская газета New Ziana сообщила, что участки для голосования в Зимбабве закрылись и уже начался подсчет бюллетеней.

Как отмечает газета Chronicle, на двух участках в столичной провинции Хараре голосование продолжили уже после их официального закрытия из-за нехватки бюллетеней. При этом продление голосования на один день не повлияет на сроки объявления результатов, которое должно состояться в течение пяти дней, уточняет издание.

За пост президента Зимбабве борются 11 кандидатов, среди которых действующий глава государства Мнангагва. Ожидается, что основную конкуренцию ему составит лидер оппозиционной партии "Гражданская коалиция за перемены" Нельсон Чамиса. Мнангагва уже одерживал победу на выборах летом 2018 года и заявил, что в очередной раз добьется ее. Если в первом туре президентских выборов никто из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то второй тур состоится 2 октября.