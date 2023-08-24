Сенатор США на встрече с Зеленским призвал Киев провести выборы в срок

На Украине идут дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов, которые должны пройти соответственно в октябре этого года и весной следующего

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Киев должен в срок провести выборы.

В среду вечером Зеленский сообщил, что встретился с сенаторами Грэмом, а также Ричардом Блюменталем (демократ от штата Коннектикут) и Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса) и проинформировал их о ходе боевых действий.

"В следующем году на Украине должны пройти выборы", - цитирует Грэма украинская служба "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом). Грэм подчеркнул, что эти выборы должны быть "свободными и честными", чтобы американский народ увидел, что Украина изменилась.

Он также отметил, что Вашингтон следит, как расходуется поставляемая Киеву помощь. "Мы следим за каждым долларом, за каждой единицей оружия", - сказал сенатор.

Зеленский перед встречей с сенаторами заявил, что власти Украины сделают все, чтобы сохранить поддержку Вашингтона и после выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

На Украине уже давно идут дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов, которые должны пройти соответственно в октябре этого года и весной следующего. По конституции проводить их во время действия военного положения нельзя. В июле парламент продлил его на 90 дней, что ставит под вопрос проведение выборов в Раду. Зеленский же неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий.

Однако западные партнеры Киева, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки Украине вооружения, а также выделяют средства для поддержки украинской экономики, настаивают на проведении голосования в предусмотренные сроки.