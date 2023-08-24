Эксперт заявил, что Украина попала в кабальную зависимость от Запада

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что она потеряла свою идентичность, ее независимость теперь условна

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Украина попала в кабальную зависимость от западных стран и потеряла свою идентичность, ее независимость теперь условна. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

24 августа Украина отмечает День независимости. В этот день в 1991 году Верховный Совет Украинской ССР принял постановление о провозглашении независимости страны.

Зависимость от Запада

"О независимости Украины можно говорить очень условно. Она добивалась независимости фактически только от России, но при этом ценой попадания в кабальную зависимость, которая, кстати, не была свойственна Украине в составе Советского Союза", - сказал эксперт. По его словам, этот праздник лишь фиксирует факт независимости. На самом же деле после ее провозглашения Украина "все больше и больше попадает в зависимость [от западных держав], в первую очередь от США", отметил он. В настоящее время, подчеркнул эксперт, страна утратила право на принятие государственных решений.

Сейчас Украина в огромном количестве получает помощь в виде заимствований и прочих вливаний от западных стран и организаций. Украину кредитуют в том числе Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году Киев рассчитывал привлечь $45,8 млрд от международных партнеров на бюджетное финансирование и еще $14 млрд на так называемые программы скорейшего восстановления. В июле он сообщил, что с начала года власти получили от Запада свыше $23 млрд для покрытия дефицита бюджета, который прогнозируется на рекордно высоком уровне - $38 млрд.

По словам главы комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, за первые шесть месяцев 2023 года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд госбюджета, то есть меньше половины. Таким образом, как отмечал бывший украинский премьер Николай Азаров, Украина "кормится с руки стран НАТО" и перестанет существовать как государство без западного кредитования.

С другой стороны, как считает эксперт клуба "Валдай", старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук Дмитрий Офицеров-Бельский, не нужно считать киевский режим полностью марионеточным. "Президент Украины Владимир Зеленский показывает зубы, и западным политикам приходится терпеть достаточно жесткие нападки и его, и его министров, и дипломатов. Поэтому говорить, что Киев - это марионетка, деревянные солдаты Урфина Джюса, которые идут в бой, наверное, неправильно", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

В связи с этим Офицеров-Бельский напомнил, в частности, о поведении экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, позволявшего себе хамские высказывания в отношении европейских чиновников, и самого Зеленского во время последнего саммита НАТО.

Жарихин при этом выяснение отношений Киева и Европы сравнил с "разборкой между персональными водителями на какой-то площадке". "Украинцы считают европейцев своей ровней. Они зависимы от США, как и Украина", - объяснил эксперт. "Хвост пытается вилять собакой", - заключил он.

О потере идентичности

Украина, отметили оба эксперта, до провозглашения независимости была государством, осваивающим пространства, страной - победительницей в Великой Отечественной войне. По их словам, в составе СССР Киев развивался и в научном плане, и в военном, и в экономическом. "Все это у нас было интернационально", - подчеркнул Офицеров-Бельский.

Сейчас же, продолжил он, Украина вместо населения численностью 52 млн человек, как было в 1992 году, превратилась в страну, где живет порядка 20 млн человек. По его словам, фиксируются депопуляция и деиндустриализация.

Украина, признает Жарихин, фактически "теряет свою идентичность". Это касается и отречения от истории, в том числе отмены Дня Победы, который отмечался 9 мая, и постоянной борьбы с памятниками советского периода в рамках закона о так называемой декоммунизации, и запрета на русский язык и культуру, и гонений на каноническую Украинскую православную церковь, и перехода на празднование Рождества на западный манер 25 декабря.

"Когда они вместо маршала [Павла] Рыбалко (советский военачальник, маршал бронетанковых войск, уроженец Харьковской губернии - прим. ТАСС) делают своими героями Шухевича и Бандеру, они вместо страны-победительницы превращаются в страну проигравшую. То есть они фактически утрачивают свою идентичность", - объяснил эксперт.

"Украинская идентичность основывается в том числе на русском языке, русской культуре. Без них Украина становится хутором, страной-деревней, теряет свою идентичность, постепенно переходя в униатство, двигаясь в сторону западной веры", - добавил он. "Стремление к независимости от России привело к тому, что Украина попала в значительно большую зависимость от Запада", - заключил Жарихин.