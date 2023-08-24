Главе Российского общества дружбы с Арменией отказали во въезде в страну

Виктор Кривопусков сообщил, что его объявили нежелательной персоной для Армении

ЕРЕВАН, 24 августа. /ТАСС/. Погранслужба ереванского аэропорта Звартноц в ночь на четверг отказалась впустить в страну главу Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктора Кривопускова. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС сам Кривопусков.

"Меня не впустили в страну, объявили нежелательной персоной для Армении, забрали паспорт. Официальную бумагу мне не показали, но я же понимаю, что если границу мне не открывают, паспорт не возвращают... Сказали, возвращайтесь в Москву сегодня же", - отметил он.

Кривопусков являлся главой представительства Россотрудничества в Армении (2009-2013 годы).