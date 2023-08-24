Эксперт: саммит БРИКС ставит вопрос об освобождении Глобального Юга от диктата Запада

По мнению малагасийского политолога Вавы Мандимбисуа Ракутуаривундзи, объединение отличается тем, что в него входят наиболее экономически перспективные страны мира

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Саммит БРИКС, проходящий в Южной Африке, вновь ставит на повестку дня жизненно важный вопрос освобождения Глобального Юга от экономического и политического диктата Запада. Об этом заявил ТАСС малагасийский политолог Вава Мандимбисуа Ракутуаривундзи. Он прокомментировал позицию ЮАР, согласно которой БРИКС призвано стать лидером Глобального Юга и возглавить процесс создания более справедливого международного порядка.

"Саммит БРИКС, проходящий в ЮАР, не оставляет никого равнодушным в таких странах, как Мадагаскар, которые в наибольшей степени зависят от мировой экономической ситуации, - сказал он. - Инициатива формирования более справедливого международного порядка и создания общей валюты БРИКС вызывают оживленные дискуссии. Вопрос освобождения развивающихся и самых бедных государств от экономического и политического диктата вновь встает на повестку дня. Ведь они иногда вынуждены скрывать свои истинные интересы и устремления за дипломатичной позицией нейтральности, чтобы избежать возможного экономического давления со стороны Запада в случае, если они будут замечены в симпатиях к лагерю, отличному от "традиционных" партнеров".

"Так или иначе, эти страны Глобального Юга пристально наблюдают за инициативами и проектами, которые выдвигаются на саммите БРИКС, - подчеркнул эксперт. - Совершенно ясно, что такие инициативы могут кардинально изменить глобальный финансовый пейзаж и поколебать историческую гегемонию американского доллара. И конечно, страны, которые реально стремятся к экономическому возрождению, не могут упускать такой возможности объединиться ради построения нового будущего, формирования нового экономического центра силы на планете. БРИКС отличается тем, что объединяет наиболее экономически перспективные страны мира. С точки зрения геополитики и экономики это обстоятельство может составить неоспоримое преимущество".