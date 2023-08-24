Страны БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию

Она получила название "Йоханнесбург-2", сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения, она получила название "Йоханнесбург-2". Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Декларация "Йоханнесбург-2" принята", - сказал он.

Согласно итоговой декларации, с 2024 года к БРИКС присоединятся шесть новых стран - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщал, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение.