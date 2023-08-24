В Белоруссии общественное обсуждение концепции нацбезопасности продлится до конца года

Затем документ вынесут на утверждение Всебелорусским народным собранием

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Диалоговые площадки по обсуждению проекта обновленной концепции национальной безопасности Белоруссии продлятся до конца года, затем документ будет вынесен на утверждение Всебелорусским народным собранием, которое созовут в апреле 2024 года. Об этом сообщил журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Александр Рахманов.

"По нашему плану, до зимы 2023 года мы еще будем проводить диалоговые площадки, обсуждать на различных уровнях и форумах проектную редакцию Концепции национальной безопасности", - цитирует Рахманова агентство БелТА.

По его словам, затем все предложения будут собраны, проанализированы. "Что-то найдет свое отражение в дополнениях проектной редакции Концепции национальной безопасности. Затем она будет доработана, чтобы представить на утверждение Всебелорусским народным собранием", - сказал заместитель госсекретаря Совбеза.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко говорил, что концепции национальной безопасности - один из важнейших документов в жизни страны, в отличие от стран, в том числе постсоветского пространства, где подобные документы носят закрытый характер, в Белоруссии концепцию прятать не будут. Отмечалось, что обновленная Концепция призвана своевременно включать рычаги и механизмы для реагирования на имеющиеся новые риски и вызовы.