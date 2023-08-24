В БРИКС в 2024 году войдут шесть новых стран

Речь идет об Аргентине, Египте, Иране, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на пресс-конференции по итогам 15-го саммита БРИКС.

"Мы решили пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопия, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС. Членство вступает в силу с 1 января 2024 года", - отметил южноафриканский лидер.

БРИКС не будет ограничиваться лишь одной фазой расширения, заявил Рамапоса.

"Пять стран БРИКС достигли соглашения касательно руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур процесса расширения БРИКС <...>. Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения, за которой последуют и другие фазы [расширения объединения]", - заявил он.

Он подчеркнул, что БРИКС представляет собой "партнерство равных стран, которые имеют разные точки зрения, но единое видение для создания лучшего мира".

Заявки на вступление в БРИКС подали свыше 20 стран. Наряду с будущими новыми членами в их число входят Алжир и Индонезия. Как ранее сообщил корреспондент бразильского портала UOL Жамил Шад, одним из основных критериев выбора новых членов группы был географический фактор, который должен обеспечивать региональный баланс внутри объединения.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила, что лидеры стран БРИКС согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов. Всего заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны.