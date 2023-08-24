Рамапоса заявил, что страны БРИКС выступают за мирное решение конфликтов путем диалога

Президент ЮАР подчеркнул, что объединение обеспокоено конфликтами во многих частях мира

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС обеспокоены текущими конфликтами в мире, выступают за мирное решение путем диалога. Об этом заявил на закрытии XV саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Мы обеспокоены текущими конфликтами во многих частях мира. Мы подчеркиваем нашу приверженность их мирному решению путем диалога и консультаций", - сказал он.

Ранее Рамапоса заявил, что страны БРИКС и впредь намерены оказывать поддержку усилиям по урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. По его словам, дипломатия, переговорный процесс и приверженность принципам Устава ООН являются неотъемлемыми условиями для достижения "мирного и справедливого урегулирования" международных конфликтов.

15-й саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит с 22 по 24 августа в ЮАР в Йоханнесбурге. Саммит является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин принял участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на саммите представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.