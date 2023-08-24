24 августа, 07:55,
обновлено 24 августа, 08:19
Саммит БРИКС - 2023

Рамапоса заявил, что страны БРИКС выступают за мирное решение конфликтов путем диалога

Президент ЮАР подчеркнул, что объединение обеспокоено конфликтами во многих частях мира

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС обеспокоены текущими конфликтами в мире, выступают за мирное решение путем диалога. Об этом заявил на закрытии XV саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамапоса.

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"Мы обеспокоены текущими конфликтами во многих частях мира. Мы подчеркиваем нашу приверженность их мирному решению путем диалога и консультаций", - сказал он.

Ранее Рамапоса заявил, что страны БРИКС и впредь намерены оказывать поддержку усилиям по урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. По его словам, дипломатия, переговорный процесс и приверженность принципам Устава ООН являются неотъемлемыми условиями для достижения "мирного и справедливого урегулирования" международных конфликтов.

15-й саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходит с 22 по 24 августа в ЮАР в Йоханнесбурге. Саммит является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин принял участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на саммите представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

Теги:
ЮАРРамапоса, СирилСаммит БРИКС - 2023
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