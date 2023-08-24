Поздравление было записано на фоне администрации президента Молдавии

КИШИНЕВ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости на фоне перевернутых украинских флагов и народной песни "Червона калина", которая считается гимном украинских националистических формирований. Текст и видео поздравления опубликовала пресс-служба президента Молдавии.

"Сегодня Украина достойно празднует День независимости. Независимость - это когда граждане могут сами определять свое будущее, когда у них есть свобода строить свою страну так, как они ее видят. Украинцы своим беспредельным мужеством и решительностью каждый день напоминают нам об этой истине", - сказала Санду.

Перед выступлением президента детский хор исполнил песню "Червона калина", затем дети взяли в руки приготовленные организаторами флаги Молдавии, ЕС и Украины. Поздравление было записано на фоне администрации президента Молдавии.